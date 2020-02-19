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'daki korkunç kazada son dakika gelişmesi: Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Önceki gün 'da yaşanan kaza görenleri dehşete düşürdü. Hızla ilerleyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan talihsiz kadın, önce otomobilin ön tarafına düşerek kafası cama çarptı, ardından takla atarak arka camdan içeri girdi. Olay sonrası 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 12:00 ABONE OL
Diyarbakır'daki korkunç kazada son dakika gelişmesi: Talihsiz kadın hayatını kaybetti

'daki korkunç kazada son dakika gelişmesi yaşandı. Otomobilin çarptığı kadın takla atarak feci şekilde yaralanmış, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Yaralı kadın, 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Diyarbakır'daki korkunç kazada son dakika gelişmesi: Talihsiz kadın hayatını kaybetti
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