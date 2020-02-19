Dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı

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İstanbul'da tekstil tasarımcısı Ece Deniz (24), 2017 yılında sosyal medya üzerinden bulduğu Nişantaşı'ndaki lüks bir estetik merkezine giderek dudağına dolgu enjeksiyonu yaptırdı. Estetik doktoru Mehmet K. tarafından yapıişlemden sonra Deniz'in dudağı iltihaplanıp şişti. Dudağında meydana gelen reaksiyonların ardından genç kız tekrar doktora giderek çözüm bulmasını istedi. Ancak yapılan tüm tedavilere rağmen dudağı düzelmeyen Ece Deniz, mahkemeye başvurarak doktordan şikayetçi oldu. Deniz, "Sıcak ve soğuk bir şey yiyemiyorum. Sürekli şişiyor ve iltihaplanıyor. Hayatım karardı. Çok pişmanım" dedi. Hakkında 250 bin TL'lik dava açılan doktor Mehmet K. suçlamaları kabul etmedi.