Hakkari’de okullar tatil edildi! Hakkari’de yoğun kar yağışı…

Türkiye'de doğu bölgelerimizde yaşanan kar yağışları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşımda sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle Hakkari'de yaşanan kar yağışı ulaşımda aksaklıklar oluşturdu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklama, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 20 Şubat 2020 Perşembe günü Yüksekova ilçemizde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de 1 gün izinli sayılacaktır" denildi.

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklama, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 20 Şubat 2020 Perşembe günü Yüksekova ilçemizde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de 1 gün izinli sayılacaktır" denildi.