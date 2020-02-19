Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hakkari’de okullar tatil edildi! Hakkari’de yoğun kar yağışı…

’de okullar tatil edildi! Hakkari’de yoğun kar yağışı…

Yurdun büyük bir bölümünde yaşanan soğuk hava ve kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. ’de kar yağışı ve sis sebebiyle ulaşımda güçlük çekildi. Edinilen bilgiye göre Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için (20 Şubat 2020) tatil edildi.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 00:16 ABONE OL
Hakkari’de okullar tatil edildi! Hakkari’de yoğun kar yağışı…

Türkiye'de doğu bölgelerimizde yaşanan kar yağışları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşımda sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle Hakkari'de yaşanan kar yağışı ulaşımda aksaklıklar oluşturdu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklama, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 20 Şubat 2020 Perşembe günü Yüksekova ilçemizde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de 1 gün izinli sayılacaktır" denildi.

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklama, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 20 Şubat 2020 Perşembe günü Yüksekova ilçemizde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de 1 gün izinli sayılacaktır" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari’de okullar tatil edildi! Hakkari’de yoğun kar yağışı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN