Hocalı soykırımının kitabını yazdı

KARABAĞ'IN işgali ve Hocalı soykırımının 28. yılında öğretmen Seriyye Müslümkızı, Ermenilerin katlettiği ailesi ve öğrencilerinin ruhunu yaşatmak için 'Onlar hiçbir zaman büyümeyecek' isimli bir kitap yazdı. 29 Mayıs Üniversitesi, Türk Ocakları İstanbul Şubesi ve Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Hocalı Katliamını konu alan 'Onlar Hiçbir Zaman Büyümeyecek' adlı kitabın yazarı Seriyye Müslümkızı'nın konuk olarak katıldığı bir proğram düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, 28 yıl önce yaşanan Hocalı katliamını anarken yazılan kitabın gelecek nesile ve dünyaya Ermeni zulmünü göstereceğini söyledi. Katliam döneminde Hocalı'da öğretmenlik yaptığını belirten yazar Seriyye Müslümkızı, "Katliama şahitlik edenleri dinledikçe kanımız dondu. Onların tek günahı Türk ve Müslüman olmalarıdır. Benim anamı ve üç kardeşimi katlettiler. Öğretmenlik yapıyordum. Bütün öğrencilerim katledildi. Ben hem ailemin hem de öğrencilerimin ruhunu yaşatmak ve bu katliamı dünyaya duyurmak için bu kitabı yazdım. Eğer Türkler birleşirse Karabağ'ı geri almak hayal değildir" dedi. Hocalı katliamının 28. yılı dolayısıyla bugün 15.00'te Okçular Vakfı'nda bir dizi faaliyet düzenlenecek. Fotoğraf sergisi, soykırım kitap tanıtımı ve sonrasında düzenlenecek olan konferansta Prof. Dr. Akil Şirinov, Seriye Müslümkızı ve Leyla Alizade Hocalı katliamıyla ilgili birer konuşma yapacak.

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