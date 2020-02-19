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’de ballı maaşa bir yenisi eklendi

BARIŞ SAVAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
İBB’de ballı maaşa bir yenisi eklendi
SEÇIMLERDEN önce liyakat ve adalet nutukları atan Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından İBB'yi CHP'lilerin torpil yuvasına çevirdi. İmamoğlu danışman, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şirket genel müdürleri ve CHP'li vekillerin yakınlarına 28 bin ile 50 bin TL arası ballı maaşlar vermeye başladı. Ballı maaş alanlar listesine ise İSTELKOM Genel Müdürü ve İSTELKOM Yönetim Kurulu üyesi Nihat Narin de eklendi. Narin önceki gün açılışı yapılan İstanbul Yatırım Ajansı'nın CEO'su seçildi. Toplam 40 bin TL ile Nihat Narin de İBB'den 3 maaş alanlar kulübüne dahil oldu.
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İBB’de ballı maaşa bir yenisi eklendi
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