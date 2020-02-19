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? 2020 birinci cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşer?

Bahar mevsiminin gelmesine yakın, cemre düşmesi nedir, ne demek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bahar mevsiminin geldiğini temsil eden doğa olaylarından bir tanesi olan cemrenin ne zaman ve nereye düşeceği yoğun olarak araştırılıyor. Cemrenin düştüğü tarih itibarıyla hava sıcaklıklarının her geçen gün arttığına inanılır. Bu sebeple her yıl kış mevsiminin bitmesine yakın sorusunun yanıtı araştırılır. Peki ilk etapta havaya, sonra suya ve en son olarak toprağa düşen cemre, 2020’de ilk olarak ne zaman ve nereye düşecek? İşte merak edilen tarihler…

Giriş Tarihi: 19.2.2020 09:47 ABONE OL
İlk cemre ne zaman düşecek? 2020 birinci cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşer?

2020 yılının ilk cemre düşmesi olayına sayılı bir süre kaldı. Bilindiği üzere cemre halk arasında, soğuk havaların artık geride bırakıldığını ve havaların yavaş yavaş ısınacağını müjdeleyen bir doğa olayı olarak tanımlanır. 7 gün arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemre ile birlikte ilkbaharın gelişi kutlanır. Peki ? 2020 ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte detaylar…

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

2020 Cemre tarihleri ve diğer ayrıntılar;

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İlk cemre ne zaman düşecek? 2020 birinci cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşer?
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