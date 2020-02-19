İlk cemre ne zaman düşecek? 2020 birinci cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşer?

2020 yılının ilk cemre düşmesi olayına sayılı bir süre kaldı. Bilindiği üzere cemre halk arasında, soğuk havaların artık geride bırakıldığını ve havaların yavaş yavaş ısınacağını müjdeleyen bir doğa olayı olarak tanımlanır. 7 gün arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemre ile birlikte ilkbaharın gelişi kutlanır. Peki cemre nedir? 2020 ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte detaylar…

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

2020 Cemre tarihleri ve diğer ayrıntılar;