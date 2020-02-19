‘Kalbi atıyor duruncaya kadar yaşasın’

Sosyal medyada "Ares" ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir (18), geçen 4 Şubat'ta, Antalya Konyaaltı sahilindeki bir kafeteryada, kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E. ve oğlu burada Şehmuz Özdemir'i, 2 yıl önce kızı H.E.'yi taciz ettiği ve uygunsuz fotoğraflarını çekerek buluşmaya zorladığı iddiasıyla, oğlu ile birlikte dövdü. Saldırganlar kaçarken, ağır yaralanan Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Yakalanan saldırganlar tutuklandı. Özdemir'in ise beyin ölümü gerçekleşti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Oğlunun beyin ölümü haberini alan baba Yaşar Özdemir, doktorlarla görüştü. Fişinin çekilmesini kabul etmeyen baba, "Şehmuz'un kalbi çalışıyor. Allah'tan ümit kesilmez. Belki düzelir. Kalbi duruncaya kadar yaşasın. Daha önce de bir evladımı kaybettim. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi. Hastane yönetimi ise Şehmuz Özdemir'in fişinin çekilmeyeceğini bildirdi. Öte yandan olayın meydana geldiği 4 Şubat'tan bu yana Özdemir'in arkadaşları hastane önünde nöbet tutmaya devam ediyor. Gözyaşları içinde Şehmuz'dan gelecek sevinçli haberi beklediklerini söyleyen hayranları, "İyi bir haber alıncaya kadar beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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