Karısını tartıştıktan sonra boğarak öldüren koca tutuklandı

Cumhuriyet Mahallesi, Türköne Sokak'taki apartmanın bodrum katında oturan Şükran ve Abdullah Taşinen çiftinin kızı İ.T. (15) dün akşam eve geldiğinde annesini yerde hareketsiz buldu ve komşularından yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şükran Taşinen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

16 YILLIK EŞİYDİ...

Olayın ardından fabrikada işçi olan Abdullah Taşinen, gözaltına alındı. Abdullah Taşinen, sorgusunda 16 yıllık eşini çıkan tartışmada boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Çiftin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettiği belirtildi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Taşinen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEFNEDİLDİ

Ölen Şükran Taşinen'in cenazesi ise Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şükran Taşinen'in cenazesi, Gümüşyayla Mahallesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

DİYARBAKIR'DA DA YANGIN VARDI! 3 YARALI...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, yaralanan Seyran Yeşil, Zülfü Aşkın ve Emre Aşkın 112 Acil Servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Seyran Yeşil ve Zülfü Aşkın, yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Çok sayıda güvercinin de telef olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.