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'da artçılar devam ediyor! mi oldu? Kandilli ve son depremler listesi burada!

Ülkemizde uzun süredir birçok şehrimizde yaşanan sarsıntılar vatandaşlar tedirgin etmeye devam ederken dün akşam saat 19.09'da yaşanan depremi korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Şiddetinin ve Kandilli tarafından 5.2 olarak açıklanması ve sonrasında özellikle Manisa'da ve çevre illerde yaşayarak sarsıntıyı hisseden kişilerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar yaşanan sarsıntının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Halen devam etmekte olan artçılar nedeniyle ise binlerce vatandaş " mi oldu?" şeklindeki araştırmalarını internet üzerinden yaparak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel son depremler listesine ulaşmaya çalışıyor. Haberimizin devamındaki linke tıklayarak güncel listeye ulaşabilir yaşanan tüm sarsıntıları şiddetleri ile beraber öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 19.2.2020 10:31 ABONE OL
Manisa'da artçılar devam ediyor! Deprem mi oldu? 19 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi burada!

mi oldu? Sorusu dün akşam saatlerinden itibaren birçok vatandaş tarafından gün içerisinde araştırılan konular arasındaki yerini aldı. 19.09 saatlerinde 5.2 şiddetinde olduğu belirlenen depremi sonrasında halen devam etmekte olan artçılar vatandaşların tedirgin olmasına neden olurken düzenli olarak Kandilli ve tarafından yayınlanan güncel listenin araştırılmasına da neden oluyor. Anlık olarak yayınlanan son depremler listesi için hazırladığımız haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak güncel listeye ulaşabilmeniz ise mümkün. Ülkemizde ve dünyada sıkça yaşanmaya devam eden bu afetlere dün akşam Manisa depremi ile bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yaşanan artçılar ise Manisa ve çevre illerde yaşamakta olan vatandaşları tedirgin ediyor. İşte Kandilli ve AFAD 19 Şubat yaşanan sarsıntılara ait güncel liste…

DEPREM Mİ OLDU? 19 ŞUBAT 2020 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Dün akşam yaşanan Manisa depremi sonrası artçılar tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar tarafından ise güncel liste araştırma konusu haline gelirken haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından yayınlanan güncel verilere ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Manisa'da artçılar devam ediyor! Deprem mi oldu? 19 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi burada!
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