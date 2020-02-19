Manisa'da artçılar devam ediyor! Deprem mi oldu? 19 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi burada!

Deprem mi oldu? Sorusu dün akşam saatlerinden itibaren birçok vatandaş tarafından gün içerisinde araştırılan konular arasındaki yerini aldı. 19.09 saatlerinde 5.2 şiddetinde olduğu belirlenen Manisa depremi sonrasında halen devam etmekte olan artçılar vatandaşların tedirgin olmasına neden olurken düzenli olarak Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan güncel listenin araştırılmasına da neden oluyor. Anlık olarak yayınlanan 19 Şubat son depremler listesi için hazırladığımız haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak güncel listeye ulaşabilmeniz ise mümkün. Ülkemizde ve dünyada sıkça yaşanmaya devam eden bu afetlere dün akşam Manisa depremi ile bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yaşanan artçılar ise Manisa ve çevre illerde yaşamakta olan vatandaşları tedirgin ediyor. İşte Kandilli ve AFAD 19 Şubat yaşanan sarsıntılara ait güncel liste…

DEPREM Mİ OLDU? 19 ŞUBAT 2020 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Dün akşam yaşanan Manisa depremi sonrası artçılar tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar tarafından ise güncel liste araştırma konusu haline gelirken haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından yayınlanan güncel verilere ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…