Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak...

’den ve sağanak ve uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak...

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu olarak yayınlarken, pek çok il için sağanak ve uyarılarında bulundu. Şubat ayının ortalarını geride bıraktığımız şu günlerde, yurdun doğu kesimlerinde yağışlı havalar, batı da ise kuru soğuklar etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Hal böyle olunca gün içerisinde vatandaşlar tarafından hava durumu aratmaları gerçekleştiriliyor. MGM, yayınladığı raporda yarın sabah saatlerinden itibaren pek çok ilde sağanak ve kar yağışlarının görüleceğini belirtirken, 3 büyük kentimizde yaşayan vatandaşları da dikkatli olmaları yönünde uyardı. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika olarak yayınladığı hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 16:07 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak...

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak yayınladı. Yayınlanan raporda, pek çok il için sağanak ve uyarılarında bulunulurken, soğuk havaların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam edeceği belirtildi. Özellikle sabah saatlerinden itibaren evden çıkacak olan vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunu gün içerisinde sıklıkla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan MGM, 3 büyük kentimize de dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna haberimiz içerisinden ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini öğrenebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN