Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı. Yayınlanan raporda, pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulunulurken, soğuk havaların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam edeceği belirtildi. Özellikle sabah saatlerinden itibaren evden çıkacak olan vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunu gün içerisinde sıklıkla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan MGM, 3 büyük kentimize de dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna haberimiz içerisinden ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini öğrenebilirsiniz…