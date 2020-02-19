Nüfusuna oranla çağrı merkezlerini en çok arayan şehir Kırklareli oldu

NÜFUSUNA ORANLA ÇAĞRI MERKEZLERİNİ EN ÇOK ARAYAN ŞEHİR: KIRKLARELİ

Verilere göre; 2019'da en yüksek çağrıyı alan iller nüfus yoğunluğuna paralel olarak İstanbul, Ankara ve İzmir olmasına rağmen, nüfusa oranla en çok çağrı alan şehir Kırklareli oldu, Kırıkkale'yi ise Bolu ve Artvin takip etti. Nüfusuna oranla en az çağrı alan şehirler ise sırasıyla Çanakkale, Tokat ve Hakkari oldu.

'GECE KUŞLARI' ÇAĞRI MERKEZLERİYLE KONUŞTU

Ayrıca; müşteriler çağrı merkezlerini en çok 10.00-11.00 saat aralağında ararken gece kuşları bu sene de rahat durmadı. Önceki seneye göre saat 02.00-04.00 arasında çağrı merkezlerini arayan müşteri sayısı yüzde 24 artarak 870 bin 456 kişiye ulaştı. Müşteriler WhatsApp, telefon, chat, chatbot kanallarını kullanarak çağrı merkezlerine ulaştı. Çağrı merkezlerine en çok çağrı pazartesi günü gelirken, Muhteşem Cuma etkisiyle en çok çağrı alınan ay ise aralık oldu.