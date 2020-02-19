Osmanlı Devleti nasıl ve kaç yılında kuruldu? Osmanlı Devleti’nin kuruluşu

ATV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman dizisi 11. yeni bölümüyle seyircileriyle buluştu. Osmanlı Devleti ile ilgili konular işlenen sevilen dizide izleyenler tarihi detaylara ilişkin merakla birlikte arama motorlarında Osmanlı Devleti nasıl ve kaç yılında kuruldu şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyorlar. Haberimizde Osmanlı Devleti nasıl ve kaç yılında kuruldu şeklinde soruların tüm cevaplarını bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

OSMANLI DEVLETİ NASIL VE KAÇ YILINDA KURULDU? OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kurulan Osmanlı Devleti, Osman Gazi tarafından 1299 yılında kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkması yaygın kabule göre 1299 yılında olmuştur.

Bu yıllarda Osman Bey, yakın arkadaşları ile birlikte Bilecik, Yarhisar ve İnegöl'ü fethetti. 1301'de Yenişehir fethedildi. Osmanlı Beyliği, 1299'da resmen kuruldu.

1302'de Bizans İmparatorluğu kuvvetleri, Osman Bey'i durdurmak için yola çıktı. Osman Bey, Bizans İmparatorluğu ile yaptığı ilk savaş olarak kabul edilen Koyunhisar Muharebesi'nin kazananı oldu. Kimi tarihçilere göre bu tarih Osmanlı'nın resmi olarak kuruluş yılı olarak kabul edilir. Bunun sebebi olarak ise o dönemin en güçlü imparatorluğu olan Bizans İmparatorluğu'na karşı yapılan savaş tarih sahnesine Osmanlı'nın adını yazmıştır.

İLK RUMELİ TOPRAĞINI KAZANDI

1326'da Osman Bey, Bursa'yı kuşattı. Fakat kendisinin rahatsızlanması üzerine kuşatmaya Orhan Bey devam etti. Aynı yıl Bursa fethedildi ve başkent yapıldı. Döneminde kendi adına para bastırarak beyliği devlet haline getirdi. 1329'da III. Andronikos'un başında bulunduğu Bizans ordusu ile yaptığı Pelekanon Muharebesi'ni kazandı. 1331'de İznik'i, 1337'de İzmit'i topraklarına kattı. Ayrıca kendisinin döneminde devletin sınırları, komşu Türk beyliklerinin toprakları yönünde de genişlemeye başladı. 1345'te Karesioğulları Beyliği Osmanlı egemenliği altına girdi. Böylece Osmanlı, hem beyliğin donanmasından yararlandı, hem de Rumeli'ye geçiş için alınması gereken önemli bazı noktalara sahip oldu. 1352'de, taht kavgaları ile mücadele eden Bizans yöneticilerinden Matheos Kantakuzinos'a isteği üzerine yardım kuvveti gönderen Orhan Bey, yardımın karşılığı olarak Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Çimpe Kalesi'nin sahibi oldu. Çimpe Kalesi'nin ele geçirilmesi ile Osmanlı Devleti, ilk Rumeli toprağını kazandı.