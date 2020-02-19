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'da sollama kazası! Otomobil eve daldı...

Trafikte bazı sürücülerin kontrolsüz hız ve sollama yapması kazalara neden olmaya devam ediyor. 'da yaşanan 'sollama' kazası şaşkına çevirdi. Malkara ilçesinde bir aracı sollayan otomobil, kontrolden çıkarak evin duvarına çarptı. Kazada evin duvarı yıkılırken sürücü yara almadan kurtuldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 10:21 ABONE OL
Tekirdağ'da sollama kazası! Otomobil eve daldı...

Kaza, Şehit Selim Vural Caddesi ile çevre yolunun birleştiği dörtyol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine seyreden Eyüp İ. yönetimindeki 35 HE 2278 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Faruk Ö. idaresindeki 59 LP 453 plakalı otomobili solladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin duvarına çarptı.

YARALANAN OLMADI

Evin duvarı yıkılırken, büyük hasar gören otomobilin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerinde konuşan vatandaşlar, kazanın okul çıkış saatlerinde meydana gelmeyişinin sevindirici olduğunu belirtti.

Otomobili sollarken kontrolden çıkan aracıyla evin duvarına çarptı | Video

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Tekirdağ'da sollama kazası! Otomobil eve daldı...
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