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Sanayi çalışanının ağaca asılı cesedi bulundu

'daki sanayi sitesinde, ağır tonajlı araç yıkamacılığı yapan Avni Ç.'nin (46), kıyısındaki ormanlıkta, iple ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 15:32 ABONE OL

Burdur Gölü kıyısındaki Şeker Plajı mevkisinde, sabah hayvanlarını otlatan çoban İsmail Mert Kaya (19), ağaca asılı kişiyi görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağaca iple boynundan asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedenin, evli ve 2 çocuk babası Avni Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Avni Ç.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Acı haberi alıp, bölgeye gelen Avni Ç.'nin arkadaşları, Küçük Sanayi Sitesi esnafı, gözyaşı döktü. Avni Ç.'nin, Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde, ağır tonajlı araç yıkamacılığı yaptığı belirtildi. Bu sabah iş yerine giden Avni Ç.'nin daha sonra kendisine ait 15 DV 229 plakalı otomobille Şeker Plajı'ndaki ağaçlık alana geçtiği, burada kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Sanayi çalışanının ağaca asılı cesedi bulundu
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