Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Şubat bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin devir etmesinden dolayı bu akşam gerçekleştirilecek çekilişe rağbet son derece artmış durumda bulunuyor. Peki, Şans Topu çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek? Sabah.com.tr olarak Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilir, kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 19 Şubat 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirildi ve açıklandı.

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2020 ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA!

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.