Sayısal Loto çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 19 Şubat

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen 1 kişi olmuş ve 1.972.603,75 TL'lik ödülün sahibi olmuştu. Bu akşam yapılacak çekiliş için araştırmalar devam ederken haberimizin içerisinde 'Sayısal Loto çekilişi bugün saat kaçta?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte 19 Şubat MPİ ile Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ BUGÜN SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi, bugün Ankara'da noter huzurunda saatler 21.15'i gösterdiğinde çekilecek.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinden kazanan numaraları görüntüleyebilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.