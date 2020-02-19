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Simitçi kılığındaki çeteyi çökerttiler!

'un iki ilçesinde okulların çevresinde çocuk ve gençlere uyuşturucu madde satışı yapan 20 kişilik bir çete, okulların çevresinde simitçi ve belediye işçisi kılığında dolaşarak kamufle olan ve gizlice takip yapan sivil polislerin çalışmasıyla çökertildi

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 12:30 ABONE OL
Simitçi kılığındaki çeteyi çökerttiler!

İstanbul Emniyeti, Maltepe İlçesi'ne bağlı Fındıklı Mahallesi ile Ataşehir İlçesi'ne bağlı Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri içerisinde faaliyet gösteren okulların çevrelerinde simitçi ve belediye işçisi kılığında fiziki takip başlattı. Bir uyuşturucu çetesinin, okulların çevresinde öğrenci olan çocuklara ve gençlere uyuşturucu maddeler sattığı ve gençleri uyuşturucu madde kullanıma alıştırdığı tespit edildi. İddialara göre; irtibata geçtikleri öğrencilere ilk olarak uyuşturucu maddeleri parasız bir şekilde dağıtan çetenin üyeleri, çocuk ve gençleri bu yöntem ile uyuşturucu madde kullanımına alıştırdı. Çete üyeleri ardından uyuşturucu madde kullanımına alışan gençlere para karşılığında uyuşturucu madde sattı. Harekete geçen İstanbul Emniyeti dokuz adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete lideri Ö.Ş.'nin (37) de aralarında olduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sekiz kilo 174 gram Hint Keneviri, 250 gram Kokain maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira, 600 Dolar ile 450 Euro ele geçirildi.

16 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda ise altı adrese daha eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çetenin üyesi olan 10 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde üç kilo 117 gram satışa hazır halde Marihuana ve "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, 10 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde tartımında kullanılan dört hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 465 lira ele geçirildi. İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı. Örgüt lideri Ö.Ş. de cezaevine yerleştirildi. Diğer dört şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü ve dört firari çete üyesini yakalama çalışmalarının ise devam ettiği ifade edildi.

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Simitçi kılığındaki çeteyi çökerttiler!
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