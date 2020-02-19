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! 'da akıllara durgunluk veren kaza! İşte saniye saniye o anlar...

haberine göre 'ın Yenişehir ilçesinde karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadına araba çarptı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Olayın görüntüleri ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Akıllara durgunluk veren görüntülerde talihsiz kadının aracın ön camından sekerek, arka camından içeri girdiği görülüyor. İşte saniye saniye o anlar...

Giriş Tarihi: 19.2.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 16:05 ABONE OL
SON DAKİKA! Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren kaza! İşte saniye saniye o anlar...

Diyarbakır'da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi.

ÖNCE ÖN CAMA SIKIŞTI, SONRA ARKA CAMDAN İÇERİ GİRDİ

Kaza, önceki gün Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan hızla geçen bir araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı ön cama sıkışan kadın daha sonra taklalar atarak arka camdan içeri girdi.

Diyarbakır’da korkunç kaza...Hızla ilerleyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı | Video

HAYATA VEDA ETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARACIN LASTİKLERİ PATLADI

Öte yandan kaza sonrası fren alan aracın sol iki lastiğinin de patladığı görüldü.

Polis kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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SON DAKİKA! Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren kaza! İşte saniye saniye o anlar...
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