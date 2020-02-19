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Genel ve ile ilgili haberleri mahkûm ve yakınları tarafından takip edilen konular arasında yer alıyor. Aylardır gündemden düşmeyen İkinci Yargı Paketi’nin yakın bir zamanda Meclis’e geleceği konuşulurken, konu hakkında en son açıklamayı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yapmıştı. Gül, İkinci Yargı Paketi ile ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine ‘Bu tarihte olur dememiz Meclis’in saygınlığına aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da söyledi, bu konu birkaç hafta içinde neticeye kavuşur.’ açıklamasında bulunmuştu. Peki, Genel Af Yasası ve ? Ceza indiriminde son durum ne? Konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerine ve yapılan açıklamalara haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 19.2.2020 12:30 ABONE OL
Son Dakika: Genel Af Yasası, Ceza İndirimi ve İkinci Yargı Paketi son durum! Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak, tarih belli mi?

Genel , ve Ceza İndirimi ile ilgili haberleri mahkûm ve yakınları tarafından merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. Daha önce 39 maddeden oluşan Birinci Yargı Paketi Meclis'ten geçmiş ve gözler İkinci Yargı Paketi'ne çevrilmişti. Genel Af Yasası'nın da içinde olması beklenen paket ile ilgili araştırmalar devam ederken Adalet Bakanı Gül, Başkan Erdoğan'a infaz düzenlemesi ile ilgili sunum yapmıştı. Edinilen bilgiye göre, evde ve hafta sonu infaza yenileri eklenecek. Mahkûmlar hafta sonu ve gece hapiste, hafta içi ve gündüz işinde olacak. Yaşlı mahkûmlar cezalarını evde tamamlayacak.

Öte yandan konuyla ilgili son açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den gelmişti. Gül yaptığı açıklamada;

"Meclisin takdir edeceği gündeme bağlı. Bu tarihte olur dememiz Meclis'in saygınlığına aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da söyledi, bu konu birkaç hafta içinde neticeye kavuşur. Uzun zamandır çalışılıyor. Bu konuda Meclis karar verecek. Toplumu rahatsız etmememiz lazım." dedi.

Öte yandan İnfaz Düzenlemesinin hangi suçları kapsayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Af Yasası ve , hangi infaz düzenlemelerini kapsayacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

İKİNCİ YARGI PAKETİ VE AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, , ceza indirimi kimleri kapsayacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...

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Son Dakika: Genel Af Yasası, Ceza İndirimi ve İkinci Yargı Paketi son durum! Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak, tarih belli mi?
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