Ares Özdemir hakkında son dakika haberi! Katilinden şok eden savunma; Antalya'da dövülerek öldürülmüştü...

Ares Özdemir hayatını kaybetti! TikTok adlı sosyal medya uygulamasında yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren ve kısa süre içerisinde büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Ares Özdemir, 4 Şubat Salı günü 'Reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle ormanlık alana götürülüp öldüresiye dövülmüştü. Ares Özdemir yaklaşık 12 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları uzun süre gözyaşı dökerken, fenomenin annesi Sultan Kızılay'ın "Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var" sözleri ise yürekleri yaktı. Öte yandan, Özdemir'i Antalya'ya çağırıp darp eden kişilerin polisteki şoke eden ifadesi ortaya çıktı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ARES ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ! ARES ÖZDEMİR'İ ÖLDÜREN SALDIRGANLARIN POLİSTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak "Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edilmişti. Yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybeden Ares Özdemir'i öldürenlerin polisteki ifadeleri ortaya çıktı.

İşte son dakika haberinin detayları;