Son dakika haberi: Manisa'da korkutan yeni deprem! Bursa, Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi (İşte son depremler listesi)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Manisa'da saat 19.09'da 4.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. AFAD verilerine göre ise depremin şiddeti 5.2 olarak belirlendi. Bu depremin ardından saat. 19.27'de 3.3 şiddetinde yeni bir deprem daha meydana geldi. Öte yandan saat 19.32'de 3.5 şiddetinde yeni bir deprem daha meydana geldi. Tüm bu depemlerin ardından saat 19.45 itibariyle 3.9'luk yeni bir deprem daha meydana geldi. Yerin 12.1 kilometre derinliğinde meydana gelen ilk depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Peş peşe meydana gelen depremler Bursa, Balıkesir ve İzmir illerinde de yoğun olarak hissedildi. Öte yandan saat 22.09'da Türkiye - İran sınırında 3.9 şiddetinde, saat 22.41 de Van - Başkale'de 3.9 şiddetinde deprem meydana gelirken en son olarak saat 00.23'te Manisa Kırkağaç'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…