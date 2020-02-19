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Son dakika: 'de iş merkezinde

'de   kenarında bulunan bir iş merkezinde çıktı. Dumanların yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 18:15 ABONE OL
Son dakika: Kağıthane'de iş merkezinde yangın

Yangın, saat 16.00 sıralarında Talat Paşa Mahallesi Adagülü Sokak üzerinde bulunan 5 katlı iş yerinde çıktı. İşçiler binanın dış cephesinde çalışırken henüz bilinmeyen nedenle bir anda alevler çıkmaya başladı.

Kısa sürede alevler binanın dış cephesini tamamen sardı. İşçiler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yan tarafta bulunan binaya alevlerin sirayet etmesi için çalışma yapan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından yükselen dumanlar, D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinin üzerini kapladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Mahalle sakinlerinden Naime Hüküm, "İki kere bu sokakta yangın tehlikesi atlattık. Burayı önlem almadan yıkmaya çalıştılar. Kaynak yaparak bir şeyleri söküyorlar ama şu 3 ev neredeyse yanacaktı. Bize bir şey olsa sorumlusu kim" dedi.

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Son dakika: Kağıthane'de iş merkezinde yangın
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