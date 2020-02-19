Son dakika: Lise öğrencisi oğlunu öldürmüştü! Cani babadan şoke eden sözler: 'Ben yılın babasıydım'

İzmir'de lise öğrencisi oğlunu bıçaklayarak öldüren baba Sertaç Özgizler hakkında yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. 18 yaşındaki Soykan Özgizler babasının sürekli alkol almasından rahatsız oluyordu. Baba ile oğlu arasında yaşanan tartışma kısa sürede alevlendi. Tartışma sırasında da alkollü olan Sertaç Özgizler, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Soykan, can havliyle evden çıktı. Apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yatan çocuğun hayatını kaybettiğinin bilgisini duyurdu. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba Sertaç Özgizler hakkında 'Çocuğunu kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

LİSE ÖĞRENCİSİ OĞLUNU CANİCE ÖLDÜRMÜŞTÜ: 'BEN YILIN BABASIYDIM' DEDİ!

İzmir'in Konak ilçesinde, sürekli içki içmesinden rahatsız olduğu oğlu lise öğrencisi Soykan Özgizler'i, çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Sertaç Özgizler, karar duruşmasında 'alt soyunu öldürmek' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte yaşanan son dakika haberinin detayları…