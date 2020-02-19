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- 'daki 5.2'lik depremin öncesinde gizemli görüntüler ortaya çıktı! Depremden hemen önce...

Dün akşam 'da gerçekleşen ve Balıkesir ve İzmir gibi çevre illerden de hissedilen 5.2 şiddetindeki depremin ardından haberleri peş peşe geliyor! AFAD verilerine göre 5.2 şiddetindeki dün akşam saat 19:09'da meydana geldi. Tam deprem öncesi kuzularının panik halde hareket etmesine anlam veremeyen vatandaş ahırda video çekerken deprem anını da kayda aldı. Hatırlanacağı gibi 1999 Marmara depreminde de depremden dakikalar önce sokak köpeklerinin panikle sağa sola koşuşturdukları ifade edilmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 08:49 ABONE OL
SON DAKİKA - Manisa'daki 5.2'lik depremin öncesinde gizemli görüntüler ortaya çıktı! Depremden hemen önce...

İzmir ve Balıkesi'de de hissedilen depremin ardından gelişmeleri yaşanıyor. Depremin merkez üssü olan 'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılık yapan İbrahim Güngör, depremden dakikalar önce kuzularının panik halinde ses çıkardığını fark etti, bu durumun normal olmadığını düşünen Güngör hemen telefonuna sarıldı ve o anların videosunu çekti. Ahırda video çekerken anını da görüntüleyen Güngör; 'Ben önce bir şey anlamadım ama çok kötü bir deprem oldu. Allah daha beterinden korusun' dedi.

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SON DAKİKA - Manisa'daki 5.2'lik depremin öncesinde gizemli görüntüler ortaya çıktı! Depremden hemen önce...
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