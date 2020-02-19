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HABERİ: Sosyal medyadaki bazı hesaplara büyük şok! foyası ortaya çıktı!

Son dönemde sahte hesapların sayısı giderek artıyor. Sahte ve kurgu hesapları deşifre ederek popüler olan "rulling" isimli hesap başta olmak üzere üç hesap üzerinden yardım bahanesiyle toplanan para ile yasadışı bahis oynandığı iddia ediliyor. Suçlanan kişi 10 gün önce ortadan kaybolurken hakkında 4 ayrı suç duyurusunda bulunuldu. S.Ç. isimli şahıs iddialara göre; sosyal medyada ünlü isimler ve iş adamları ile iletişime geçip kendini bir kadın olarak tanıtıyor ve bir dernek kuruyor. Bu dernek üzerinden milyonlarca lira para topladığı ortaya çıkan 35 yaşındaki S.Ç hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İşte haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 19.2.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 08:43 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medyadaki bazı hesaplara büyük şok! Dolandırıcılık foyası ortaya çıktı!

Ünlü isimleri kullanarak yasadışı yoldan para kazanmaya çalışan 35 yaşındaki S.Ç hakkında haberi geldi. Hakkında 4 ayrı suçtan suç duyurusunda bulunulurken, bir dernek kurup o dernek üzerinden yardım bahanesiyle para toplanıyor. Tek maça 35 TL alınırken aynı zamanda ünlü isimleri ve iş adamlarını kullanıyor. Yardım ve burs bahanesiyle topladığı paralar ile birlikte 10 gün önce ortadan kaybolurken sosyal medyadaki foyası da bu şekilde ortaya çıktı.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medyadaki bazı hesaplara büyük şok! Dolandırıcılık foyası ortaya çıktı!
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