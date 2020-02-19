SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medyadaki bazı hesaplara büyük şok! Dolandırıcılık foyası ortaya çıktı!

Ünlü isimleri kullanarak yasadışı yoldan para kazanmaya çalışan 35 yaşındaki S.Ç hakkında son dakika haberi geldi. Hakkında 4 ayrı suçtan suç duyurusunda bulunulurken, bir dernek kurup o dernek üzerinden yardım bahanesiyle para toplanıyor. Tek maça 35 TL alınırken aynı zamanda ünlü isimleri ve iş adamlarını kullanıyor. Yardım ve burs bahanesiyle topladığı paralar ile birlikte 10 gün önce ortadan kaybolurken sosyal medyadaki dolandırıcılık foyası da bu şekilde ortaya çıktı.

İşte son dakika haberinin detayları!