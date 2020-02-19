SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından korkutan İstanbul depremi açıklaması! “Zaman yok..."

Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle aktif fay hatları olan Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'nun uzanış doğrultusunda bulunması ve deprem kuşağı sınırları içerisinde bulunan ülkelerden biri olması nedeniyle gerek yurtiçinde gerekse sınırötesinde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Elazığ ve Malatya'da etkili olan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın güncel depremleri duyurduğu son depremler listesi verilerine göre 6.8 şiddetindeki depremin ardından yıkımlar olmuş ve pek çok vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişlerdi. İşte tüm bu depremlerin ardından konuya ilişkin araştırma analiz ve çalışmalar yapan üniversite ve deprem uzmanları, kamuoyunu duyurmak amacıyla son dakika açıklamaları yapmaya devam ediyor. En son Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı ATV canlı yayınında beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin korkutan bir son dakika açıklaması yaptı. İşte ünlü uzmanının açıklamalarından bazı satırbaşları…