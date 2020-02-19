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SON DAKİKA: Ünlü uzmanından korkutan depremi açıklaması! “Zaman yok..."

Ülkemizin Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu aktif fay hatları üzerinde yer alması ve aktif kuşağı üzerinde bulunan ülkelerden olması nedeniyle yurtiçindeki ve sınırötesindeki kara ile denizlerde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerdeki depremlere maruz kalınıyor. Elazığ ve Malatya’yı etkisi altına alan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafında güncellenerek kamuoyuna son depemlerin duyurulduğu liste verilerine göre meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonucunda pek çok yıkım meydana gelmiş ve vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu deprem gelişmelerinin ardından konuyla ilgili araştırmaları bulunan pek çok üniversite ve deprem uzmanı yaptıkları analiz ve araştırmaların sonuçlarını vatandaşlara duyurmak ve uyarılarda bulunmak amacıyla son dakika açıklamaları yapmaya devam ediyor. Son olarak Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı ATV canlı yayınında beklenen büyük depremine ilişkin korkutan bir açıklamada bulundu. İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından yapılan İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklamalarından bazı satırbaşları…

Giriş Tarihi: 19.2.2020 20:21 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 20:23 ABONE OL
SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından korkutan İstanbul depremi açıklaması! “Zaman yok...

Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle aktif fay hatları olan Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'nun uzanış doğrultusunda bulunması ve kuşağı sınırları içerisinde bulunan ülkelerden biri olması nedeniyle gerek yurtiçinde gerekse sınırötesinde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Elazığ ve Malatya'da etkili olan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın güncel depremleri duyurduğu son depremler listesi verilerine göre 6.8 şiddetindeki depremin ardından yıkımlar olmuş ve pek çok vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişlerdi. İşte tüm bu depremlerin ardından konuya ilişkin araştırma analiz ve çalışmalar yapan üniversite ve deprem uzmanları, kamuoyunu duyurmak amacıyla son dakika açıklamaları yapmaya devam ediyor. En son Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı ATV canlı yayınında beklenen büyük depremine ilişkin korkutan bir son dakika açıklaması yaptı. İşte ünlü uzmanının açıklamalarından bazı satırbaşları…

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SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından korkutan İstanbul depremi açıklaması! “Zaman yok..."
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