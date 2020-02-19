Bir kitap mağazasında bir Twitter kullanıcısının dikkatini çeken 10 yaşındaki Atakan felsefe kitaplarına olan ilgisi ile görenleri şaşkına çeviriyor. 5 ayda 250 kitap okuduğu iddia edilen, Atakan'ın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri TT olurken, yaşıtlarına oranla bilgisi ile parmak ısırtan küçük çocuk, Aristo, J.J. Rousseau ve Bauman'la ilgili düşüncelerini belirtmeyi de ihmal etmedi.

10 YAŞINDAKİ ATAKAN SOSYAL MEDYAYI SALLADI! TÜRKİYE BU ÇOCUĞU KONUŞUYOR

5 ayda 250 kitap okuduğu söyleyen Atakan, Twitter'da görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu.

Felsefe kitaplarıyla ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlayan ve örneklerle cevap veren Atakan, henüz 10 yaşında olmasına rağmen kitaplara olan ilgisiyle büyük beğeni topladı.

Atakan'ın binlerce beğeni alan ve sayısız kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüleri TT listesine üst sıralardan girdi.

Yaşıtlarına oranla bilgisiyle parmak ısırtan çocuk, Aristo, J.J. Rousseau ve Bauman'la ilgili düşüncelerini belirtmeyi de ihmal etmedi.

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu | Video