Ürdünlü çocuğa attığı tokat görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı... Flaş gelişme!

Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Nadir K, müşteki Suriye asıllı Ürdün vatandaşı T.K (45) ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen T.K'nin 17 yaşındaki kızı H.K, sanığın olay yerine geldiğinde hiçbir şey demeden 5 yaşındaki kardeşi A.K'ye tokat attığını belirterek, "Olay zaten kamera kayıtlarında var. Ben balkonda telefonumla olayı çekiyordum. Sanığın eşi, görüntü çektiğimizi görünce kocasını uyardı. O da penceremize taş attı." ifadesini kullandı.

Suriyeli küçük çocuğa annesinin gözü önünde acımasız tokat!

H.K, sanığın siteye gelen babasını da darbettiğini öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen bazı site sakinleri ise sanığın, baba T.K'ye yönelik herhangi bir şiddetini görmediklerini ileri sürdü.

Sanık Nadir K. savunmasında, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Ben, çocuğa yönelik yaptığımdan dolayı çok pişmanım. Ancak diğer suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Hakim, sanık avukatının yazılı savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

TOKAT GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında aynı sitede oturan Nadir K'nin, 5 yaşındaki Suriye asıllı Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

Sanık hakkında çocuğun, ablası ve babasına yönelik davranışları nedeniyle "Mala zarar verme", "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlamalarıyla dava açılmıştı. A.K'ye yönelik de "Basit yaralama" suçundan da iddianame düzenlenmiş, dosyalar birleştirilmişti.

Hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen Nadir K, ilk duruşmada tahliye olmuştu.