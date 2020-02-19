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Van'da felç geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Yüz felci geçiren hastanın yardımına helikopteri yetişti. Van'ın İpekyolu ilçesinin yolu kar nedeniyle kapalı olan Yatıksırt Mahallesi'nde yüz felci geçiren Taner Özkan (34), Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 11:26 ABONE OL
Van'da felç geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı İpekyolu ilçesine bağlı Yatıksırt Mahallesi'nde yaşayan Taner Özkan yüz felci geçirdi. Mahalle yolu kar nedeniyle kapalı olunca sağlık ekipler mahalleye ulaşamadı. Özkan'ın yakınları, yetkililerden yardım isteyerek helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine hasta için Van'dan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter havalandı.

Mahalleye inen helikopter, Özkan'ı alarak Van Ferit Melen Hava Limanı'na getirdi. Özkan, burada bekleyen ambulansla da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bu arada, Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 96 yerleşim birimi ile ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

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Van'da felç geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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