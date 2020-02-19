Vapur hattında müzisyenlik için yarıştılar

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İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

Şehir Hatları vapurlarında yolculara eşlik eden müzisyenlerin arasına girebilmek için jüri karşısına çıkan müzisyenler, kıyasıya mücadele etti. Vapurlarda müzik yapmak için başvuran müzisyenler, jüri karşısına çıktı. Yeni Kadıköy Vapur İskelesi'nde oluşturulan eğitim salonunda müzisyenler jüri üyeleri tarafından dinlendi. Jüri üyeleri müzisyenlerin performanslarını değerlendirdi. Seçilen müzisyenler, havuzun içerisine dahil olacak ve ilerleyen zamanlarda 2'nci eleme sonrası kartlarını aldıktan sonra vapur müzisyenleri arasına katılacak. AA