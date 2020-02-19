Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Vapur hattında müzisyenlik için yarıştılar

Vapur hattında müzisyenlik için yarıştılar

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Vapur hattında müzisyenlik için yarıştılar
İstanbul'da Şehir Hatları vapurlarında yolculara eşlik eden müzisyenlerin arasına girebilmek için jüri karşısına çıkan müzisyenler, kıyasıya mücadele etti. Vapurlarda müzik yapmak için başvuran müzisyenler, jüri karşısına çıktı. Yeni Kadıköy Vapur İskelesi'nde oluşturulan eğitim salonunda müzisyenler jüri üyeleri tarafından dinlendi. Jüri üyeleri müzisyenlerin performanslarını değerlendirdi. Seçilen müzisyenler, havuzun içerisine dahil olacak ve ilerleyen zamanlarda 2'nci eleme sonrası kartlarını aldıktan sonra vapur müzisyenleri arasına katılacak. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vapur hattında müzisyenlik için yarıştılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN