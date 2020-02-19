Yardım için durdu canından oldu

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Bursa'da, çalıştıkları firmaya ait kamyonetin patlayan lastiğini değiştirmek için yardıma gelenlere başka kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Dereçavuş mevkisinde, İzmir istikametine giden kamyonetin lastiği patladı. Sürücü, aracı kenara çekip çalıştığı firmaya bildirdi. Aracın bulunduğu yere otomobille gelen 5 kişi, patlayan lastiği değiştirmek için kamyonetin arkasına geçti. Bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet, lastik değiştiren kişilere çarptı. Ömer Faruk Başer (29), iki aracın arasında sıkışarak öldü.