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Yardım için durdu canından oldu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Yardım için durdu canından oldu
Bursa'da, çalıştıkları firmaya ait kamyonetin patlayan lastiğini değiştirmek için yardıma gelenlere başka kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Dereçavuş mevkisinde, İzmir istikametine giden kamyonetin lastiği patladı. Sürücü, aracı kenara çekip çalıştığı firmaya bildirdi. Aracın bulunduğu yere otomobille gelen 5 kişi, patlayan lastiği değiştirmek için kamyonetin arkasına geçti. Bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet, lastik değiştiren kişilere çarptı. Ömer Faruk Başer (29), iki aracın arasında sıkışarak öldü.
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