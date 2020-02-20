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20 yıl ceza alınca, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı

'ta uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla yargılanan (40), mahkemenin 20 yıl hapis cezası kararını duyunca ağzından çıkarttığı kurşun kalemi boynuna sapladı. Yaralanan sanık, hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 17:17 ABONE OL

Olay, dün Tokat Adliyesinde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Gitgel, karar duruşması için tutuklu bulunduğu Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevinden mahkeme salonuna getirildi. Mahkeme heyetinin kararı açıkladığı duruşmada 20 yıl hapis cezası aldığını öğrenen Gitgel, ağzında sakladığı kurşun kalemi çıkartarak boynuna saplayarak kendini yaraladı. Jandarmaların müdahale ettiği Gitgel, adliyeye gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Gitgel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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20 yıl ceza alınca, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı
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