‘Amisos hazinelerini’ satamadan yakalandılar

Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan duyuruda, "Samsun ili Vezirköprü ilçesi Susuz Mahallesi'nde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, ellerinde kaçak kazı sonucu tarihi eser bulunduğu ve bunların satışa çıkarılacağı duyumu alınması üzerine Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden 18 Şubat 2020 tarihinde şüphelilere ait 5 ayrı meskende yapılan arama neticesinde 3 bin 329 adet Amisos dönemine ait sikke ve 12 adet tarihi obje olmak üzere toplam 3 bin 341 adet tarihi eser ile aramalarda kullanılan 1 adet dedektör ele geçirilmiştir. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine tarihi eserlere el konulmuş ve 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip, 4 şüpheli şahıs çıkarılmış oldukları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 1 şüpheli şahıs ise gözaltında olup adli işlemleri devam etmektedir" dedi.

SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ