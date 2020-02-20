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'dan ilginç haber! Halk otobüsü şöförü aynı günde iki yolcusunu hastaneye yetiştirdi

'da bir halk otobüsü bir günde iki yolcusunu hastaneye yetiştirerek ilginç bir işe imza attı. Antalya'nın Alanya ilçesinde, halk otobüsü şoförü, dün ayrı seferlerde baygınlık geçiren iki yolcuyu hastaneye götürdü.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 10:14 ABONE OL
Antalya'dan ilginç haber! Halk otobüsü şöförü aynı günde iki yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Antalya'nın Alanya ilçesi Dinek Mahallesi-Mahmutlar Mahallesi hattında çalışan Mehmet Atilla Kara'nın kullandığı 07 HTR 96 plakalı halk otobüsündeki yolculardan biri baygınlık geçirdi.

Bunun üzerine yolcular, rahatsızlanan adama müdahale etmeye çalıştı. Sürücü Kara, güzergahını değiştirerek rahatsızlanan yolcuyu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Birkaç saat sonra tekrar sefere çıkan Kara, aracında rahatsızlanan başka bir yolcuyu da bu sefer özel hastaneye yetiştirdi.

15 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR

Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 15 yıldır otobüs şoförü olarak çalıştığını söyledi.

Her zaman insanlara faydalı olmak için çaba gösterdiğini aktaran Kara, sağlığını düşündüğü yolcuları hiç düşünmeden hastaneye götürdüğünü dile getirdi.

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