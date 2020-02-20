Ares’in kalbi durdu

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Antalya'da, 14 yaşındaki kızını taciz ettiği iddia eden baba V. E. ve oğlu K. E. tarafından dövülen ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen, "Ares" lakaplı 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in kalbi de 2 gün dayanabildi. Beyin ölümü gerçekleşince, ailesinin "Kalbi atıyor, duruncaya kadar yaşasın" diyerek fişinin çekilmesine karşı çıktığı Ares'in kalbi dün sabah durdu. Cenaze işlemleri sürerken baba Yaşan Özdemir, "Ares ölmedi. Kalplerde, kalbimizde yaşayacak. Hastane yönetimine, Antalya Emniyeti'ne teşekkür ediyorum. Arkadaşları son ana kadar hastane önünde umutla beklediler. Ancak canımın içi oğlumu kaybettik" dedi. Ares, bugün Diyarbakır Yeniay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.