Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda bir gemi, çıkan yangın sonrası sürüklenmeye başladı

Flaş! Çanakkale Boğazı'nda yanan gemi hareketliliği... Gelen son dakika haberine göre kuru gıda yüklü 130 metre uzunluğundaki gemide yangın çıktı. Yangın sonrası gemi sürüklenmeye başladı.

HEMEN MAKİNEYİ DURDURDULAR

Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti. Gemi sürüklenmeye başladı.

KURTARMA RÖMORKÖRÜ HAZIRDA BEKLİYOR

Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Ancak kaptan yardım talebinde bulunmadı. Kaptan saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında Dalyan mevkii açıklarında demirledi. Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor.