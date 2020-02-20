Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda bir gemi, çıkan yangın sonrası sürüklenmeye başladı

Son dakika: 'nda bir gemi, çıkan sonrası sürüklenmeye başladı

'nda korku dolu dakikalar yaşanıyor. Gelibolu önlerinde makine dairesinde çıkan 130 metre uzunluğundaki arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti. Gemi çıkan yangın sonrası sürüklenmeye başladı. Son dakika bilgisine göre mürettabat tarafından söndürme çalışması sürdürülüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda bir gemi, çıkan yangın sonrası sürüklenmeye başladı

Flaş! Çanakkale Boğazı'nda yanan gemi hareketliliği... Gelen son dakika haberine göre kuru gıda yüklü 130 metre uzunluğundaki gemide yangın çıktı. Yangın sonrası gemi sürüklenmeye başladı.

HEMEN MAKİNEYİ DURDURDULAR

Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti. Gemi sürüklenmeye başladı.

KURTARMA RÖMORKÖRÜ HAZIRDA BEKLİYOR

Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Ancak kaptan yardım talebinde bulunmadı. Kaptan saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında Dalyan mevkii açıklarında demirledi. Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor.

Son dakika: Ayrıldığı hamile sevgilisini arkadaşına dövdürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda bir gemi, çıkan yangın sonrası sürüklenmeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN