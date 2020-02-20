En anlamlı ve en güzel cuma mesajları resimli (21 Şubat) En özgün cuma görselleri ve sözleriyle sevdiklerinizin yüzünü güldürün...

Bugün camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek. Bizi mübarek cuma gününe kavuşturan Allah'a şükürler olsun... Bugün özelinde en çok araştırılan konu başlıkları arasında cuma mesajları resimli ve kısa ve uzun hayırlı cuma görselleri yer alıyor. Bugün küslükler bir kenara bırakılmalı, dualarımızda kahraman şehit ve gazilerimizi, 15 Temmuz'da vatan savunması için, demokrasi için mücadele veren gazi ve şehitlerimizi unutmamalı onları da anmalıyız. Birbirinden anlamlı yeni en güzel resimli cuma mesajlarının yanı sıra 21 Şubat cuma hutbesini de haberimizde bulabilirsiniz.

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! HAYIRLI CUMALAR...

Melekler daima duacınız olsun, kalbiniz ferah sevabınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) şefaatçiniz olsun. Cumanız mübarek olsun.

Ellerin duaya, sinelerin dostlara açıldığı gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek cuma gününde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. HAYIRLI CUMALAR...