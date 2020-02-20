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'ta hareketli dakikalar!

'ta bir dönerciye yönelik gerçekleştirilen silahlı kavgada 2 kişi silahla ayağından yaralandı. Olayın şüphelileri lüks bir araçla kaçarken polisin incelemesi devam ediyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 16:41 ABONE OL
Esenyurt'ta hareketli dakikalar!

Olay, Ardıçlı Mahallesi 515'inci sokak başında bulunan bir dönerci dükkanında yaşandı. İddiaya göre, iş yerinde kavga eden kişilere tepki gösteren dönerci dükkanı çalışanı Süleyman Ş. isimli kişi arasında 'sen karışma' meselesi yüzünden kavga çıktı.

Olayın şüphelisi kişi dönerci dükkanına silah alıp geri döndü. Beyaz renkli lüks marka bir aracın içinden ateş eden kişi 2 kişiyi yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişileri hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta silahlı kavga! | Video

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Esenyurt'ta hareketli dakikalar!
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