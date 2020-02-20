Eşi ellerinden kayıp gitti

KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan inşaat bekçisi Sadettin Kadak (55), 5'inci kattaki evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı.Eşi Ayşe Kadak son anda ceketinden yakaladı. Ayşe Kadak "Yapma ne olur" diye ağlayınca intihardan vazgeçen Sadettin Kadak bir süre demir korkuluklara tutundu. Sadettin Kadak'ın intihar girişimini karşı apartmanda oturan komşuları cep telefonuyla kaydetti.Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Ayşe Kadak bir eliyle kocasının elini diğer eliyle de ceketini tuttu. Dakikalarca bu şekilde bekleyen Sadettin Kadak'ın yorulan kolları bir süre sonra vücut ağırlığına dayanamadı. Eli korkuluklardan sıyrılan Sadettin Kadak'ı hayat arkadaşı da tutamadı. Kocası ellerinden kayıp gitti. Ayşe Kadak'ın elinde sadece eşinin ceketi kaldı. 5'inci kattan düşen Sadettin Kadak komşularının tuttuğu battaniyeye rağmen ağır yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılan Sadettin Kadak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.