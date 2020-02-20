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Eşini sokak ortasında vurdu

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşi tarafından sokakta tabancayla vurulduğu ileri sürülen Suriye uyruklu kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre, Antalya'da yaşayan Suriyeli Süleyman M. (25), yaklaşık bir ay önce evini terk ederek 1,5 yaşındaki çocuğuyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babasının evine giden eşi Meyrem S. (19) ile görüşmek istedi. Süleyman M, görüşme isteğini reddeden eşine sokakta tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Eşini sokak ortasında vurdu
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