İki şehir, iki aile kavgası, iki ölü

BURSA NAMAZ VAKİTLERİ

Bursa ve Şanlıurfa'da yaşanan aile içi kavgalar ölümle bitti. Bursa Gemlik'te bir fastfood dükkanın sahibi olan Kamil Kuzey (65), çalıştığı esnada işlerine gelen yeğeni Erdal B.'nin (33) pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Yeğeni, jandarmaya teslim oldu. Şanlıurfa Viranşehir'de ise husumetli amca çocukları arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kimin ateşlediği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Yaşar Celal Sağlak (39), kaldırıldığı hastanede öldü.