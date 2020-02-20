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İki şehir, iki aile kavgası, iki ölü

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
İki şehir, iki aile kavgası, iki ölü
Bursa ve Şanlıurfa'da yaşanan aile içi kavgalar ölümle bitti. Bursa Gemlik'te bir fastfood dükkanın sahibi olan Kamil Kuzey (65), çalıştığı esnada işlerine gelen yeğeni Erdal B.'nin (33) pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Yeğeni, jandarmaya teslim oldu. Şanlıurfa Viranşehir'de ise husumetli amca çocukları arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kimin ateşlediği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Yaşar Celal Sağlak (39), kaldırıldığı hastanede öldü.
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İki şehir, iki aile kavgası, iki ölü
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