Karısını boğarak öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Çubuk'ta kadın cinayeti... Annesi Şükran T.'yi (35) yerde hareketsiz yatarken bulup paniğe kapılan çocuk, komşularından yardım istedi. Talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şükran T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere Adli Tıp'a kaldırıldı. Kadının eşi Abdullah T.'nin bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit eden polis, kocayı gözaltına aldı. Abdullah T., aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine eşini boğduğunu itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.