Son dakika: Erzurum'da 11 gündür kayıp olan Didem Turan'dan acı haber geldi.

Son dakika haberine göre; Alınan bilgilere göre, Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki Didem Turan'ın cansız bedeni Karasu Nehri'nde bulundu. Arama çalışmalarına devam eden ekipler tarafından havaların ısınmasıyla buzları çözülen nehirde bulunan cesedin jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerince kayıp genç kıza ait olduğu belirlendi.







HER YERDE ARANIYORDU



Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde oturan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü, Aşkale İMKB Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. O günden beri her yerde aranan Didem'in bugüne kadar izine rastlanmadı. Polis ekipleri genç kızın anne, üvey baba, okul, mahalle arkadaşları, komşuları, akrabaları, öz babası, dayıları ile o tarihte yoldan geçen şehirlerarası otobüs ve kamyon şoförlerini tespit edip, ifadesine başvurdu.







OTOPSİ İÇİN DEVLET HASTANESİNE GÖTÜRÜLDÜ



Polis ilçe merkezinde, jandarma ise kırsalda çalışmalarını 10'uncu günde de sürdürdü. Ağırlıklı olarak Karasu baraj gölü ve çevresinde gece yarılarına kadar arazide çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün çalışmalara yeniden başladı. Atladıktan sonra akıntıya kapıldığı düşünülen ve uzun süre sürüklenen genç kızın cesedinin, buz tabakasının altında sıkıştığı ortaya çıktı. Hava sıcaklığının artması ile Karasu Nehri'nde 30 santimlik buz tabakası eriyince çalılıklar arasına çıkan genç kızın cansız bedeni jandarmanın kadavra köpeği tarafından bulundu. Olay yerinde gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası liseli Didem'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. İntihar ettiği üzerinde durulan genç kızın cesedi, otopsi için Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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