Kurban Bayramı 2020 ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilen Kurban Bayramı tarihi merak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimini yayınlandı. Yaz aylarına denk gelecek olan 2020 Kurban Bayramı hem tatil için hem de vatandaşların ibadetlerini yerine getirmesi bakımından önem taşıyor. Binlerce vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte yanıtı!

KURBAN BAYRAMI HANGİ AYA DENK GELİYOR?

Zilhicce ayı bu sene Temmuz ve Ağustos aylarına denk geliyor. Zilhicce ayının 9'u olan Kurban Bayramı Arefesi Temmuz'un 30'una bayramın ilk günü 31 Temmuz'a denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2020

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın birinci günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı'nın ikinci günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı'nın üçüncü günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı'nın dördüncü günü

2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü başlayacak, bayram dört gün sürecek. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ise 3 Ağustos'ta olacak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile uzatılma gibi bir durumun olması beklenmiyor. Bayram tatilinin ardından çalışan vatandaşlar 4 Ağustos Salı günü işbaşı yapacaklar.

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.