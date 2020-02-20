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'den , sağanak ve uyarısı geldi! Kar tekrardan geliyor

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde soğuk ve yağışlı havalar etkisini hissettiriyor. Hal böyle olunca evden çıkmaya hazırlanan vatandaşlar ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan MGM, Cumartesi gününe dikkat çekerek pek çok ilde kar yağışlarının görüleceğini belirtti. Haberimizin içerisinden beklenen illeri görebilir, il il sıcaklık değerlerini bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 07:07 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 07:11 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar tekrardan geliyor

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, kar yağışlarına dikkat çekti. Yayınlanan haritada cumartesi günü pek çok ilde sağanak ve kar yağışlarının etkili olacağı belirtildi. Bu sabah itibariyle ise, yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisine girmiş durumda bulunuyor. Hal böyle olunca evden çıkacak olan vatandaşlar 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava durumu verilerine ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…

METEOROLOJ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI! YAĞIŞLAR TÜM YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava durumu raporunda önümüzdeki 5 güne ilişkin tahminlerini paylaşırken, İstanbul başta olmak üzere pek çok ile dikkat çekti.

İşte detaylar;

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar tekrardan geliyor
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