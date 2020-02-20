Meteoroloji'den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar tekrardan geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, kar yağışlarına dikkat çekti. Yayınlanan haritada cumartesi günü pek çok ilde sağanak ve kar yağışlarının etkili olacağı belirtildi. Bu sabah itibariyle ise, yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisine girmiş durumda bulunuyor. Hal böyle olunca evden çıkacak olan vatandaşlar 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava durumu verilerine ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…

METEOROLOJ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI! YAĞIŞLAR TÜM YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava durumu raporunda önümüzdeki 5 güne ilişkin tahminlerini paylaşırken, İstanbul başta olmak üzere pek çok ile dikkat çekti.

İşte detaylar;