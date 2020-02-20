Nargileye de uyarıcı resim

Tütün mamullerine yönelik daha önce yapılan düzenlemeyle Türkiye'de piyasaya arz edilen tütün mamullerinin paketlerinde, ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 oranında uygulanan resimli sağlık uyarısı mesajlarının kapladığı alan yüzde 85'e çıkarılmıştı. Şimdi ise Tarım Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği kapsamında sunum esnasında nargile şişeleri üzerinde sağlık uyarılarının bulunması zorunlu olacak. Sağlık uyarıları, karton üzerine ofset baskı, polivinil klorür (PVC) tabaka veya PVC boru üzerine serigrafi, tampon baskı veya yapıştırma şeklinde olabilecek. Uyarılar sabit ve silinemez nitelikte basılacak. Sağlık uyarılarının basımı için asgari gereklilik "dört renk/mavi-kırmızı-sarısiyah (CMYK)" olarak belirlendi.Uyarı ölçüleri, 5'er santimetre kesim payı ile birlikte, silindirik biçimli uyarıda asgari brüt 365 x 250 mm, konik biçimli uyarıda asgari brüt 360x217 milimetre şeklinde olacak. Nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek ve elektronik ortamda Bakanlık tarafından sağlanacak. Uyarıların, içerdikleri metinsel veya görsel unsurun formatı, orantıları, renkleri ve grafiksel bütünlükleri değiştirilemeyecek.

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