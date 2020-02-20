‘Olta Mehmet’ yakayı ele verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'unca telefon dolandırıcılığı yapan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şahısların örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlendi. Ekipler, 4 ay önce başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından 11 Şubat'ta İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa'daki adreslere eş zamanlı baskın yaptı.Baskınlarda çete lideri olarak bilinen "Olta Mehmet" lakaplı Mehmet Ç. yakalandı. Rastgele çevirdikleri telefon numaralarından karşılarına çıkan özellikle yaşlı insanları kendilerine kurban seçen çete üyelerinin kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıkları belirtildi. Aradıkları kişilere yasa dışı terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini, ya da terör örgütü FETÖ'yle bağlantılarının belirlendiğini söyleyen üyelerin "Sizi aklayacağız ancak bu sürede banka ve evlerinizde bulunan paranızı bize teslim edeceksiniz" dedikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin söylediklerine inanan mağdurların bankadan çektikleri paraları ya da ziynet eşyalarını toplayarak buluşma noktalarında polis sandıkları örgüt üyelerine teslim ettikleri öğrenildi.12 mağdurun 6 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Paranın 3.5 milyon lirası ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. 13 zanlıdan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt lideri Mehmet Ç., "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık"tan diğer 11 şüpheli ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık"tan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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