MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango 19 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu!

Merakla beklenen Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) resmi sitesinde yayınlandı. Bu hafta şanslı numaraları tutturan vatandaşlar bilet sorgulama işlemi yapıyor. Hemen akabinde '' ! 19 Şubat Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı sorgulama'' şeklinde araştırmalar başladı. Her hafta olduğu gibi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak şanslı numaralar belli oldu. İşte, 19 Şubat Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU SONUÇLARI 19 ŞUBAT

MPİ Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15 dolaylarında çekildi ve akabinde açıklandı.

İşte, bu akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

19 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1, 2, 5, 6, 25, + 1

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir. Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir. Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.