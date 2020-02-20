Son dakika haberi: Genel af yasası ne zaman çıkacak? Genel af yasası ve ceza indirimi ikinci yargı paketinin içeriğinde olacak mı?

Genel Af Yasası, İkinci Yargı Paketi ve Ceza İndirimi ile ilgili son dakika haberleri mahkûm ve yakınları tarafından merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. Daha önce 39 maddeden oluşan Birinci Yargı Paketi Meclis'ten geçmiş ve gözler İkinci Yargı Paketi'ne çevrilmişti. Genel Af Yasası'nın da içinde olması beklenen paket ile ilgili araştırmalar devam ederken Adalet Bakanı Gül, Başkan Erdoğan'a infaz düzenlemesi ile ilgili sunum yapmıştı. Edinilen bilgiye göre, evde ve hafta sonu infaza yenileri eklenecek. Mahkûmlar hafta sonu ve gece hapiste, hafta içi ve gündüz işinde olacak. Yaşlı mahkûmlar cezalarını evde tamamlayacak.

Öte yandan konuyla ilgili son açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den gelmişti. Gül yaptığı açıklamada;

"Meclisin takdir edeceği gündeme bağlı. Bu tarihte olur dememiz Meclis'in saygınlığına aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da söyledi, bu konu birkaç hafta içinde neticeye kavuşur. Uzun zamandır çalışılıyor. Bu konuda Meclis karar verecek. Toplumu rahatsız etmememiz lazım." dedi.

Öte yandan İnfaz Düzenlemesinin hangi suçları kapsayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak, hangi infaz düzenlemelerini kapsayacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

İKİNCİ YARGI PAKETİ VE AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...