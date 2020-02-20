Son Dakika Haberi: Ares Özdemir son yolculuğuna uğurlandı! Annesinin feryatları yürek parçaladı

Sosyal medya uygulaması Tiktok'ta yaptığı paylaşımlar ile kısa sürede kendini tanıtan ve oldukça büyük bir kitleye hitap etmeyi başaran ünlü fenomen Ares Özdemir, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. 4 Şubat Salı günü Antalya'da 'reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle ormanlık alana götürülüp öldüresiye dövülen Ares Özdemir, çevredekilerin ihbarı ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Fenomen isim 15 günün sonunda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşanan olayın her bir detayı kan dondururken, bugün cenaze işlemlerini sırasında anne Sultan Kızılay'ın feryatları yürek parçaladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ARES ÖZDEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Geçtiğimiz gün hastane tarafından yapılan açıklama ile beyin ölümü gerçekleştiği öğrenilen Ares Özdemir bugün son yolculuğuna uğurlanırken, anne Sultan Kızılay'ın feryatları yürek parçaladı.

İşte ayrıntılar;