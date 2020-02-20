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Haberi: son yolculuğuna uğurlandı! Annesinin feryatları yürek parçaladı

4 Şubat Salı günü Antalya’da ‘reklam filmi çekeceğiz’ bahanesiyle ormanlık alana götürülen , burada baba-oğul iki kişi tarafından öldüresiye dövülmüştü. Aldığı darbeler nedeniyle bayılan Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yaklaşık 15 gün boyunca yaşam savaşı veren Ares takma isimli sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Ares Özdemir’in cenazesi memleketi Diyarbakır’a götürülürken, cenaze namazının kılınmasının ardından Yeniköy Asri Mezarlığından defnedildi. Ünlü TikTok fenomeninin annesi Sultan Kızılay’ın feryatları ise yürekleri parçaladı. İşte haberinin ayrıntıları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 15:03 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ares Özdemir son yolculuğuna uğurlandı! Annesinin feryatları yürek parçaladı

Sosyal medya uygulaması Tiktok'ta yaptığı paylaşımlar ile kısa sürede kendini tanıtan ve oldukça büyük bir kitleye hitap etmeyi başaran ünlü fenomen , geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. 4 Şubat Salı günü Antalya'da 'reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle ormanlık alana götürülüp öldüresiye dövülen Ares Özdemir, çevredekilerin ihbarı ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Fenomen isim 15 günün sonunda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşanan olayın her bir detayı kan dondururken, bugün cenaze işlemlerini sırasında anne Sultan Kızılay'ın feryatları yürek parçaladı. İşte haberinin ayrıntıları…

ARES ÖZDEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Geçtiğimiz gün hastane tarafından yapılan açıklama ile beyin ölümü gerçekleştiği öğrenilen Ares Özdemir bugün son yolculuğuna uğurlanırken, anne Sultan Kızılay'ın feryatları yürek parçaladı.

İşte ayrıntılar;

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Son Dakika Haberi: Ares Özdemir son yolculuğuna uğurlandı! Annesinin feryatları yürek parçaladı
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